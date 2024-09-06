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Депутат Госдумы Рябцева заявила, что россиянки должны рожать с 18 лет

Депутат Госдумы Рябцева заявила, что россиянки должны рожать с 18 лет

Депутат Госдумы Жанна Рябцева обратилась к жительницам России и призвала их рожать с 18 лет. Таким мнением она поделилась в эфире телеканала ОТВ.

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Комментарии
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Александр Галицкий
Сколько у этой &quot;умницы&quot; детей? Студенты это как раз самые беззащитные люди, практически полностью висящие на шее родителей. И если они ещё и будут &quot;рожать, рожать и рожать&quot; то полный трындец наступит!
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15 час.
ЛС
Лидия Санникова
Двое, что-то дальше не рожает. Что же таких дур набирают в Единую Россию? Чистить гд пора...
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14 час.
Сергей Анисимов
Ей необходимо родить третьего, что бы слова не расходились с реальностью.
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12 час.

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