ФАС возбудила дело против Apple

Американская компания не исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера и отечественного магазина приложений, сообщают в службе 3 августа 2026 года, в понедельник.
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