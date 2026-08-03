ФАС возбудила дело против Apple

Американская компания не исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера и отечественного магазина приложений, сообщают в службе 3 августа 2026 года, в понедельник.