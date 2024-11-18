Гутерриш призвал избегать эскалации на фоне сообщений о разрешении ударов по РФ

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал избегать дальнейшей эскалации конфликта на Украине на фоне сообщений о том, что президент Соединенных Штатов разрешил наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием.
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