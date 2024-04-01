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Девушка очень изощренно отомстила своему парню, который ей изменял: результаты мести она слила в Сеть

Женщины бывают очень страшны в гневе, но могут долго это не показывать. Девушка очень изощренно отомстила своему парню, который ей изменял: результаты мести она слила в Сеть Обычная история с изменой и разоблачением неожиданно стала вирусной в TikTok из-за изощренного способа мести.

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