Командир Азия: иностранные снайперы ВСУ не вступают в бой "автомат на автомат"

БЕЛГОРОД, 7 августа. /ТАСС/. Командир взвода снайперов группировки войск "Север" с позывным Азия в беседе с ТАСС сообщил, что иностранные наемники-снайперы, служащие в рядах Вооруженных сил Украины редко вступают в перестрелку "автомат на автомат" со стрелками ВС РФ, предпочитая атаковать пехоту.
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