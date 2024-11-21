В Москве прошла церемония вручения премии "МедиаБренд"

На сцене Дворца на Яузе в Москве прошла торжественная церемония вручения индустриальной премии "МедиаБренд", отмечающей лучшие проекты в сфере маркетинга, продвижения и дизайна медиа, сообщает пресс-служба премии.
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