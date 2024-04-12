Apple разрешит использовать для ремонта iPhone б/у запчасти

Американская корпорация Apple объявила о предстоящем усовершенствовании существующих процессов ремонта, что позволит клиентам и независимым поставщикам, оказывающим услуги по ремонту устройств Apple, использовать бывшие в употреблении детали, следует из релиза компании.
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