«России не стоит подражать США в вопросах транспортных коридоров!» (с) Количество контейнеров на направлении Азия — Мексика растёт, Байден даёт старт строительству новых мостов

Логистика в Мексике на подъёме: контейнерные судоходные компании запускают новые транстихоокеанские маршруты в эту страну из Азии, а серьёзное развитие железнодорожной инфраструктуры, связывающей Мексику и США, уже получило одобрение Белого дома.