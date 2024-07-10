«России не стоит подражать США в вопросах транспортных коридоров!» (с) Количество контейнеров на направлении Азия — Мексика растёт, Байден даёт старт строительству новых мостов

Логистика в Мексике на подъёме: контейнерные судоходные компании запускают новые транстихоокеанские маршруты в эту страну из Азии, а серьёзное развитие железнодорожной инфраструктуры, связывающей Мексику и США, уже получило одобрение Белого дома.
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