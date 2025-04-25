Пленный боевик ВСУ Копча: меня силой забрали из дома и сделали штурмовиком

ВСУ мобилизовали Анатолия Копчу прямо из дома, не спрашивая о его желании служить. После краткой подготовки его направили в зону боевых действий, где он вскоре был взят в плен российскими военнослужащими.
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