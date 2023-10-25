Первый гол Овечкина в сезоне не спас «Вашингтон» от третьего поражения кряду

«Вашингтон» на домашней арене пропустил четыре шайбы от «Торонто» и потерпел очередное поражение. В ночь на 25 октября в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс».