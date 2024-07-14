Сегодня 4,7K прочитали Внезапная новость: Кишинев отказался принимать пакет санкций против России.
Кишинёв снова жмет руку Москве: Молдова решилась на бунт против ЕС
Комментарии
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Eduard
Это не бунт! На самом деле Европа это банда,мафия.Людям врут про "красивую жизнь"!
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10 час.
Eduard
Будучт в ЕС вас втягивают сразу в НАТО, а там "привет война".Это же специально сделано.Народы против России набирают,а потом будут "пятой "статьей тыкать,мол вы вошли в НАТО воюйте!
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10 час.
Eduard
ЕС это как мираж,кажется красиво,как в Женеве,а приближешся,сортив в Гарлеме!
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10 час.
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