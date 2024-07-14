Кишинёв снова жмет руку Москве: Молдова решилась на бунт против ЕС

Это не бунт! На самом деле Европа это банда,мафия.Людям врут про "красивую жизнь"!

Eduard

Будучт в ЕС вас втягивают сразу в НАТО, а там "привет война".Это же специально сделано.Народы против России набирают,а потом будут "пятой "статьей тыкать,мол вы вошли в НАТО воюйте!