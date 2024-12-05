Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россия берет на вооружение морской опыт Украины

Россия берет на вооружение морской опыт Украины

В программу боевой подготовки личного состава ВМФ России вошел новый учебный курс по подготовке операторов безэкипажных катеров Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны РФ.

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