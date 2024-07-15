Бастрыкин потребовал доклад о резонанской драке с участием мигрантов во Владивостоке

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях мигрантов возле кафе во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Информационный центр СК России.
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