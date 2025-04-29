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Новости Тамбова

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29 апреля в Тамбове обесточат девять улиц

29 апреля в Тамбове обесточат девять улиц

Жители областного центра вновь останутся без электричества. Администрация Тамбова сообщает жителям и гостям города, что в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики 29 апреля будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

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