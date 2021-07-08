Происшествия

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Ульяновская область: семья сотрудников МО МВД России «Димитровградский» поздравляет всех с Днем семьи, любви и верности!

В День семьи, любви и верности своим теплым семейным счастьем с вами делятся Игорь и Анастасия Егоровы сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Димитровградский».

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