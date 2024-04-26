Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Для западного Зверя мы все одновременно и фашисты и унтерменши...

Для западного Зверя мы все одновременно и фашисты и унтерменши...

  Автор  телеграмм-канала  Сыны  Монархии     на    днях  сначала     написал  у  себя   следующее:"Когда леваки или либералы кого-то называют фашистом, надо понимать, что они имеют в виду не немца в каске со свастикой, с которым воевали наши деды, а в принципе любого человека, который им не нравится.

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