Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Матча активировала бурый жир у молодых женщин

Матча активировала бурый жир у молодых женщин

В отличие от обычного зеленого чая, матчу, или маття, употребляют вместе с измельченной листовой массой, поэтому организм получает катехины, кофеин и теанин.

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