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ТАСС

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Поддубный заявил, что благодаря советским военкорам люди знают правду о ВОВ

Поддубный заявил, что благодаря советским военкорам люди знают правду о ВОВ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Подвиг советских военных журналистов в годы Великой Отечественной войны заключается в том, что они пожертвовали своими жизнями ради правды о событиях тех лет.

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