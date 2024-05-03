⚡ Этой ночью дежурными средствами ПВО над Крымским полуостровом уничтожен украинский беспилотник Минобороны России.
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⚡ Этой ночью дежурными средствами ПВО над Крымским полуостровом уничтожен украинский беспилотник Минобороны России.