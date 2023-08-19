Украинские власти на фоне полного провала контрнаступления ВСУ рассуждают о «реинтеграции» жителей Крыма

За два с половиной месяца контрнаступления ВСУ не смогли добиться практически ничего, но зато украинские политики на этом фоне все равно продолжают обсуждать, как вернут контроль над Крымом и что будут после этого делать с жителями полуострова.
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