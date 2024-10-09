Все – на матч, болеем за наших!Хорошее настроение и азарт вам гарантированы – уже завтра, 10 октября состоится II этап турнира по мини-футболу «Кубок единства» среди команд различных организаций и ведомств Крыма, в котором примет участие сборная спортсменов Крымской железной дороги.