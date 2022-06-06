Украинский репортёр опроверг заявление луганского «губернатора» о якобы взятии ВСУ под контроль 50 процентов территории Северодонецка

Северодонецкая ТЭЦ Находящийся в районе Северодонецка на позициях украинских войск украинский репортёр Юрий Бутусов, известный редакторской работой на одном из откровенно пропагандистских сайтов Украины, обвинил так называемого «главу Луганской области» Сергея Гайдая во лжи.
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