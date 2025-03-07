В Петербурге ГАТИ выявила 40 автомобилей на эксплуатационной маркировке

Штраф за это нарушение при автоматической фиксации – 3 тысячи рублей для физических лиц и 150 тысяч рублей для юридических С 23 февраля вступили в действие изменения в закон города, касающиеся административной ответственности водителей за парковку автомобилей на эксплуатационной маркировке.
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