В Петербурге ГАТИ выявила 40 автомобилей на эксплуатационной маркировке

Штраф за это нарушение при автоматической фиксации – 3 тысячи рублей для физических лиц и 150 тысяч рублей для юридических С 23 февраля вступили в действие изменения в закон города, касающиеся административной ответственности водителей за парковку автомобилей на эксплуатационной маркировке.