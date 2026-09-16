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Говорит Европа ⚡

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Можно ли оформить украинское свидетельство о рождении без поездки в Украину? Адвокат Роман Иванов отвечает

Можно ли оформить украинское свидетельство о рождении без поездки в Украину? Адвокат Роман Иванов отвечает

Апостиль на украинское свидетельство о рождении обязателен для Германии? Советское свидетельство больше не подходит для апостиля? Можно ли получить повторное свидетельство без возвращения в Украину? И почему не стоит откладывать оформление документов на 2026 год? Адвокат Роман Иванов в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.

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