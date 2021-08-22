Американские СМИ провоцируют раскол общества в США, сравнивая оппозицию с «Талибаном»*

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Журналисты американского издания Coda Story обратили внимание на тот факт, что англоязычные СМИ, рассказывающие о происходящем в Афганистане, практически не освещали новой политики Кабула в отношении пандемии COVID-19.
ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Журналисты американского издания Coda Story обратили внимание на тот факт, что англоязычные СМИ, рассказывающие о происходящем в Афганистане, практически не освещали новой политики Кабула в отношении пандемии COVID-19.
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