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Американские СМИ провоцируют раскол общества в США, сравнивая оппозицию с «Талибаном»*

Американские СМИ провоцируют раскол общества в США, сравнивая оппозицию с «Талибаном»*

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Журналисты американского издания Coda Story обратили внимание на тот факт, что англоязычные СМИ, рассказывающие о происходящем в Афганистане, практически не освещали новой политики Кабула в отношении пандемии COVID-19.

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