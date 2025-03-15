Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 736 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    Да что нам Америка!  Ленина и Сталина надо учить нашим начальникам. Нам нужна коммунистическая идеология, социализм, ...Трампа опять слом...
  • Семен Демин
    Предложение ЛДПР правильное, важное. Только запрет на ввоз мигрантов должен быть не на год, а навсегда, и немедленное...«Мы предвидим бун...
  • Serg
    Кроме "Айдара" и "Азова" еще до хера и больше хохлов воюют против нас. Да, оболваненные и кастрюлеголовые, но все так...«Россия за успехи...

в Одессе застрелили организатора поджога Дома профсоюзов в 2014 году. Убийца сдался полиции

в Одессе застрелили организатора поджога Дома профсоюзов в 2014 году. Убийца сдался полиции

В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года, радикального националиста Демьяна Ганула, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх