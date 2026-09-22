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Казанда Идел буе халыкларының иҗатына багышланган фестиваль уздырыла

25 сентябрь көнне «Нагорный» мәдәният йортында Идел буе халыкларының иҗатына багышланган «Зирәк елга» республика фестивале уздырыла.

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