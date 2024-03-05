The New York Times: Россия использует на линии фронта рискованную тактику поддержки с воздуха

Недавним успехам Москвы в боях за Авдеевку способствовала рискованная поддержка с воздуха на линии фронта, так как это также помогает Украине сбивать российские самолеты, пишет американская газета The New York Times.
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