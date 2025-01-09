Монтаж поверхностного водоотвода

Владельцы частных участков все чаще интересуются системой поверхностного водоотвода. Это и не удивительно, ведь правильно спроектированный и установленный водоотвод надежно защитит рельеф поверхности, фундамент дома или офиса от изобильных атмосферных осадков, которые в дальнейшем могут привести к гибели зеленых насаждений, нарушению конструкции строения, затоплению подвала или другим неприятным последствиям.