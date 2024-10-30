В Санкт-Петербурге улучшат жилищные условия для 5883 семей

Объем финансирования превысит 23 миллиарда рублей В этом году в Санкт-Петербурге собираются улучшить жилищные условия молодых семей, многодетных родителей, а также тех, кто воспитывает детей с инвалидностью.
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