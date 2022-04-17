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Журавель – «Спартаку» о курении в туалете на стадионе: «Стена дыма, дышать невозможно, бычки кругом. Обещайте, что займетесь этим, как сохраните прописку в РПЛ»

Журавель – «Спартаку» о курении в туалете на стадионе: «Стена дыма, дышать невозможно, бычки кругом. Обещайте, что займетесь этим, как сохраните прописку в РПЛ»

Тимур Журавель недоволен курением в туалете на стадионе «Спартака».  Московский клуб вчера сыграл вничью с «Рубином» в домашнем матче в рамках 25-го тура РПЛ.

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