Как планы Лондона запереть Россию на Балтике расходятся с состоянием британского флота

Громкие победы британского флота остались далеко в прошлом, да и последняя пиррова была уже больше 40 лет назад при Фолклендах, но он всё равно традиционно считается вторым по боевой мощи среди стран Запада, уступая только американскому.
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