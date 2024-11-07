Очень, очень порадовала меня новость о том, что правительство не поддержало законопроект, который бы позволил лицам, ранее отказавшимся от гражданства России, вновь подать заявление на его получение без обязательного проживания на территории страны.
Никакого гражданства на удаленке не будет
Комментарии
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Лидия Курзаева
"Российское гражданство - это не право, а привилегия." Верное решение. Лицам, предавшим свою Родину или ненавидящим свой народ, не место жить в нашей стране
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10 час.
Михаил Васильев
Так смотреть надо, что пишите!
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4 час.
Анатолий Бойко
Если бы это касалось и Законотворцев, то это полезный закон, а так это снова причёсывание (Быдла...)
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2 час.
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