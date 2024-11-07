Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Никакого гражданства на удаленке не будет

Никакого гражданства на удаленке не будет

Очень, очень порадовала меня новость о том, что правительство не поддержало законопроект, который бы позволил лицам, ранее отказавшимся от гражданства России, вновь подать заявление на его получение без обязательного проживания на территории страны.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
&quot;Российское гражданство - это не право, а привилегия.&quot;  Верное решение. Лицам, предавшим свою Родину или ненавидящим свой народ, не место жить в нашей стране
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10 час.
Михаил Васильев
Так смотреть надо, что пишите!
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4 час.
Анатолий Бойко
Если бы это касалось и Законотворцев, то это полезный закон, а так это снова причёсывание (Быдла...)
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2 час.

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