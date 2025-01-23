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Тихоокеанское мусорное пятно — гигантский остров мусора размером с Францию

Тихоокеанское мусорное пятно — гигантский остров мусора размером с Францию

Представьте себе площадь Франции, умножьте на три и завалите получившуюся картинку мусором до краев. Примерно так и выглядит Большое тихоокеанское мусорное пятно — размеры этой свалки превышают миллион квадратных километров, что просто поражает воображение.

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