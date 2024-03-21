Угроза на прилавках: опасное вещество ищут в колбасных изделиях специалисты Россельхознадзора Татьяна СергееваРоссельхознадзор снова бьет тревогу, обнаружив неприемлемые примеси в продуктах, которые ежедневно попадают на столы россиян.
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