Угроза на прилавках: опасное вещество ищут в колбасных изделиях специалисты Россельхознадзора Татьяна СергееваРоссельхознадзор снова бьет тревогу, обнаружив неприемлемые примеси в продуктах, которые ежедневно попадают на столы россиян.