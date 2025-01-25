Депутат Журова о дисквалификации Поветкина: потом возьмутся за других атлетов

Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на дисквалификацию боксера Александра Поветкина, заявив, что он не последний российский именитый спортсмен, которого дисквалифицируют, передает "ВсеПроСпорт".
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