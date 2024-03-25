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Спички - не игрушка

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Российские ресурсы называют основные цели утреннего ракетного удара по Западной Украине

Российские ресурсы называют основные цели утреннего ракетного удара по Западной Украине

Основной целью российских ракет во Львовской области был газообменный пункт №3 вблизи населенного пункта Пятинчаны недалеко от Стрыя.

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