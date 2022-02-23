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Мичков набрал 100-е очко в МХЛ. У него 61+39 в 83 матчах в лиге

Мичков набрал 100-е очко в МХЛ. У него 61+39 в 83 матчах в лиге

Матвей Мичков набрал 100 очков в МХЛ за 83 матчах.  «СКА-1946» разгромил МХК «Спартак» (7:0) в очередном матче чемпионата Париматч Молодежной хоккейной лиги.

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