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Роналду забил 54-й мяч и стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году

Роналду забил 54-й мяч и стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году

"Аль-Наср" встретился с "Аль-Таавуном" в выездном матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Гости одержали разгромную победу над хозяевами поля, а португальский нападающий Криштиану Роналду забил очередной мяч, став лучшим бомбардиром в 2023-м календарном году.

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