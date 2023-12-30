Роналду забил 54-й мяч и стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году

"Аль-Наср" встретился с "Аль-Таавуном" в выездном матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Гости одержали разгромную победу над хозяевами поля, а португальский нападающий Криштиану Роналду забил очередной мяч, став лучшим бомбардиром в 2023-м календарном году.
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