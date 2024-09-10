Модные куртки на осень 2024 года: тренды сезона и советы стилистов

Правильно подобранная куртка станет не только защитой от холода, но и ярким акцентом в гардеробе. В сезоне осень-2024 дизайнеры предлагают множество разнообразных моделей: от классических до ультрамодных.
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