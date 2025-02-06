Shot: внучка экс-мэра Самары убила дедушку из-за 145 млн рублей

Внучка бывшего мэра Самары убила своих дедушку и бабушку из-за 145 миллионов рублей. По информации Shot, именно такую сумму она планировала получить от продажи недвижимости Виктора Тархова: особняков в Подмосковье, квартиры бизнес-класса в Самаре и автомобиля.
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