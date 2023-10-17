Больница имени Вересаева стала учебной площадкой

В рамках городского образовательного проекта «Медицинский класс в московской школе» больница имени Вересаева приняла первые группы одиннадцатиклассников, получающих профильное образование, сообщила пресс-служба учреждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии