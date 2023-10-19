AMD представила Radeon RX 7900M – мощную видеокарту для ноутбуков с 16 ГБ видеопамяти ...

AMD представила Radeon RX 7900M – мощную видеокарту для ноутбуков с 16 ГБ видеопамятиВ дополнение к серии Ryzen Threadripper 7000, предназначенной как для high-end настольных ПК, так и для рабочих станций, AMD сегодня представила свой самый мощный GPU для ноутбуков – Radeon RX 7900M.