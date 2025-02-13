Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 541 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Утверждение канцлера на должность курирует одна страна, это известно всем по умолчанию, так что Шольцу лучше бы не бу...Шольц пообещал от...
  • lakmus
    Байден просто всё забывал, ну а Трамп обо всём фантазирует. Как там у США в гимне - Боже, храни Америку (от таких "пр...Трамп заявил о «с...

Производство автомобилей в Европе упало до минимума

По итогам 2024 года в половине стран Европы производство легковых автомобилей упало до минимума. Об этом со ссылкой на данные национальных служб статистики сообщает РИА Новости Только пять стран за прошедшие 12 месяцев нарастили выпуск автомобилей — Германия (показатели выросли на 28 тысяч машин), Чехия (выпустила на 46 тысяч машин больше), Румыния (плюс 60 тысяч), Швеция (плюс 41 тысяча машин) и Польша (плюс 29 тысяч единиц).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх