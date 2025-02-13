Производство автомобилей в Европе упало до минимума

По итогам 2024 года в половине стран Европы производство легковых автомобилей упало до минимума. Об этом со ссылкой на данные национальных служб статистики сообщает РИА Новости Только пять стран за прошедшие 12 месяцев нарастили выпуск автомобилей — Германия (показатели выросли на 28 тысяч машин), Чехия (выпустила на 46 тысяч машин больше), Румыния (плюс 60 тысяч), Швеция (плюс 41 тысяча машин) и Польша (плюс 29 тысяч единиц).