Сенатор Пушков: администрация Байдена превратила себя в заложницу позиции Киева Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что администрация президента США Джо Байдена превратила себя в заложницу Киева, который диктует свои условия хозяину.
Сенатор Пушков: администрация Байдена превратила себя в заложницу позиции Киева Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что администрация президента США Джо Байдена превратила себя в заложницу Киева, который диктует свои условия хозяину.
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