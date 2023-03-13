МОЯ СТРАНА

6 499 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил
    "Кинжалами" надо бить по штабам принимающих решение еще не сдаваться.Кнутов: ход ВС РФ...
  • Наталья Изъюрова
    Россия, вперед!!!)))Кнутов: ход ВС РФ...
  • Сергей ЕВ
    Враги России должны быть уничтожены, а ЧВК "Вагнер" и ВС России успехов и победы над укронацистами и блоком НАТОКнутов: ход ВС РФ...

Пушков заявил о превращении Вашингтона в заложника Киева

Пушков заявил о превращении Вашингтона в заложника Киева

Сенатор Пушков: администрация Байдена превратила себя в заложницу позиции Киева Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что администрация президента США Джо Байдена превратила себя в заложницу Киева, который диктует свои условия хозяину.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх