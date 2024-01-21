Шэппс: Британия разочарована позицией Нетаньяху по палестинскому государству

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Великобритания не поддерживает точку зрения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о невозможности создания независимого палестинского государства.
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