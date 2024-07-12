12 июля православные вспоминают апостолов Петра и Павла. В их честь люди на Руси называли этот праздник Петровым днем или Петровскими гуляньями.
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12 июля православные вспоминают апостолов Петра и Павла. В их честь люди на Руси называли этот праздник Петровым днем или Петровскими гуляньями.