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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Игроки The Division 2 обрушили вал критики на разработчиков — команда пресмотрит и...

Игроки The Division 2 обрушили вал критики на разработчиков — команда пресмотрит и...

Игроки The Division 2 обрушили вал критики на разработчиков — команда пресмотрит идею сезонных персонажейПосле негативной реакции сообщества, разработчики The Division 2 объявили о пересмотре своих планов по введению сезонных персонажей, недавно запущенных в рамках новой модели сезонов.

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