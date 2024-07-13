Игроки The Division 2 обрушили вал критики на разработчиков — команда пресмотрит и...

Игроки The Division 2 обрушили вал критики на разработчиков — команда пресмотрит идею сезонных персонажейПосле негативной реакции сообщества, разработчики The Division 2 объявили о пересмотре своих планов по введению сезонных персонажей, недавно запущенных в рамках новой модели сезонов.