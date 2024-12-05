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Мордобой заказывали? Ночью боевикам ВСУ набили харю в тылу и на «передке»

Массированный удар по украинским тыловым районам сегодня ограничился пригородом Киева — Борисполем и двумя областями на Западной Украине, но зато основательно «перепахали» прифронтовую зону вдоль всей линии боевого соприкосновения.

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Комментарии
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АР
Александр Рязанцев
Так и дальше закапывать свинохрюков!
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