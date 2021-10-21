В Новой Зеландии малыш вызвал полицейских, чтобы показать им свои игрушки

В Новой Зеландии четырехлетний мальчик позвонил в полицию и попросил сотрудников приехать к нему домой, чтобы похвастаться перед ними своими новыми игрушками, информация об этом появилась на официальной странице управления полиции в Facebook.
В Новой Зеландии четырехлетний мальчик позвонил в полицию и попросил сотрудников приехать к нему домой, чтобы похвастаться перед ними своими новыми игрушками, информация об этом появилась на официальной странице управления полиции в Facebook.
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