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В Новой Зеландии малыш вызвал полицейских, чтобы показать им свои игрушки

В Новой Зеландии малыш вызвал полицейских, чтобы показать им свои игрушки

В Новой Зеландии четырехлетний мальчик позвонил в полицию и попросил сотрудников приехать к нему домой, чтобы похвастаться перед ними своими новыми игрушками, информация об этом появилась на официальной странице управления полиции в Facebook.

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